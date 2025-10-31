Вдова Шатунова подала заявку на регистрацию товарного знака "Юрий Шатунов"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Юрий Шатунов", передает ТАСС.

Заявка Шатуновой появилась в электронной базе 27 октября.

Ранее Шатунова подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Ласковый май". В перечне товаров и услуг указано, что под этим брендом будет выпускаться алкогольная продукция, парфюмерия и косметические средства. Во второй заявке 41 вариант продукции, в том числе хирургические приборы, машины и станки, лаки и краски, музыкальные инструменты, одежда, мебель.

Солист группы "Ласковый май" Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.

По словам пиар-менеджера певца, Шатунову стало плохо вечером на встрече с друзьями. Была вызвана скорая помощь, однако его сердце остановилось в машине. Врачам удалось запустить его вновь и довезти артиста до больницы, но там он скончался. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

