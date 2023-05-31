В Wildberries попросили кабмин отложить госрегулирование маркетплейсов в РФ

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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к правительству с просьбой отложить введение государственного регулирования в сфере маркетплейсов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы очень хорошо понимаем, что возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так", – заявила она на форуме "Неделя российского ретейла – 2023".

Бакальчук подчеркнула, что в настоящее время Wildberries работает на повышение прозрачности в сфере внешних коммуникаций. Она не исключила, что в ближайшее время компания представит для СМИ и госорганов соответствующий план.

О планах правительства ввести госрегулирование в сфере онлайн-торговли сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он указал на тот факт, что в этом вопросе бывают проблемные ситуации. По словам Евтухова, решение могут принять, если ситуация с маркетплейсами "будет накаляться".

