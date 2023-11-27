"МегаФон" начал продавать защитные стекла и зарядные устройства под собственным брендом

Фото: spb.shop.megafon.ru

"МегаФон" начал продавать товары и аксессуары для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway, сообщает пресс-служба компании.

Выпускать будут более 100 товаров: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры, беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

"Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name, и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок", – прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Давид Борзилов.

По данным пресс-службы, объем продаж аксессуаров для мобильных устройств и ноутбуков в интернет-магазине и объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota в третьем квартале текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%), заключили в компании.

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