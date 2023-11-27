Сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю "Живого" пива – СМИ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с обысками на Ипатовский пивоваренный завод, производящий пиво "Живое", лимонады и энергетики Mirax, и изымают документы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По их словам, действия силовиков связаны с выявлением схемы скрытого производства. Один из собеседников издания уточнил, что обыски ведут на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае.

На сайте производителя указано, что продукция завода поставляется в торговые сети "Перекресток", "Метро", "Пятерочка", "Лента" и "Магнит". По сведениям базы данных СПАРК, владелец компании – бизнесмен Михаил Харин. Он занимает должность гендиректора и владеет трейдерской структурой "Продбизнес", специализирующейся на оптовой торговле напитками, указано там.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство фиксирует признаки использования схем уклонения от налогов на рынках табака и пива. По его словам, повышенное налогообложение создает мотивы для инвестирования в эту схему. Выявить ее не сложно, вопрос – сколько она проработает, сказал Егоров.

Хирург Александр Умнов сообщил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол негативно влияет на ткани человеческого головного мозга. Он проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, а это, в свою очередь, приводит к проблемам со связью между отделами мозга. Употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.

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