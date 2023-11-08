Carlsberg оценил потери от срыва продажи "Балтики" в 1 млрд долларов

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Конфликт вокруг компании "Балтика" вышел на новый уровень, сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, с августа Carlsberg обвиняет Россию в нарушении международных соглашений, в частности в незаконной экспроприации.

Carlsberg предлагает урегулировать конфликт в течение полугода. В противном случае компания грозится подать иск в Международный арбитражный суд. По неподтвержденным данным, за "Балтику" договаривались заплатить 71 миллиард рублей.

Ранее министерство финансов РФ ответило на обвинения главы компании Carlsberg в якобы "краже" пивоваренной компании "Балтика". По их информации, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, а это не влечет за собой изменения структуры собственности.

До этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания не намерена идти на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу, и обвинил российское правительство в краже бизнеса.

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