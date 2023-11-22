22 ноября, 09:14Экономика
Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на рынок РФ до конца года
Фото: depositphotos/filedimage
Более 20 зарубежных компаний готовятся к выходу на российский рынок до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.
В общей сложности анонсируется выход на рынок еще 23 брендов. Их продукция производится в Иране, Китае, Казахстане, Белоруссии, Южной Корее, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. Порядка 19 из них уже обосновались в России.
73,9% компаний производят одежду и обувь, остальные – товары для дома, электронику, книги и сувениры.
Ранее стало известно, что в первой половине года в РФ сократился импорт ноутбуков. За этот же период на рынке появилось больше отечественных брендов, их доля выросла более чем в пять раз. Поэтому дефицита товаров в стране не наблюдалось.
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