Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на рынок РФ до конца года

Фото: depositphotos/filedimage

Более 20 зарубежных компаний готовятся к выходу на российский рынок до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

В общей сложности анонсируется выход на рынок еще 23 брендов. Их продукция производится в Иране, Китае, Казахстане, Белоруссии, Южной Корее, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. Порядка 19 из них уже обосновались в России.

73,9% компаний производят одежду и обувь, остальные – товары для дома, электронику, книги и сувениры.

Ранее стало известно, что в первой половине года в РФ сократился импорт ноутбуков. За этот же период на рынке появилось больше отечественных брендов, их доля выросла более чем в пять раз. Поэтому дефицита товаров в стране не наблюдалось.



Производитель кофе Jacobs прекратит продажу зарубежных брендов в России до конца года