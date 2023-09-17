Импорт ноутбуков в РФ сократился на 46% в 2023 году

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В первой половине текущего года импорт ноутбуков в РФ сократился на 46% по сравнению с показателями 2021 года – до 1,03 миллиона штук. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

Отмечается, что за этот же период на рынке появилось больше отечественных брендов, их доля выросла более чем в пять раз, на 16% соответственно. Меньше всего на российский рынок начали завозить ноутбуки от американских производителей HP и Dell, их доля упала на 20%, к тому же объем поставок в РФ значительно сократился.

По словам руководителя центра GS Group Александра Суркова, снижение импорта началось еще в прошлом году, он связал это с перенасыщением рынка, которое наблюдалось в период пандемии. Второй причиной произошедшего он назвал уход ряда западных компаний.

"Несмотря на это, дефицита ноутбуков в России нет", – подчеркнул он.

Сурков добавил, что место зарубежных брендов заняли китайские производители, также наблюдается рост поставок от российских компаний. По его мнению, к 2025 году их доля может достичь 30% благодаря развитию отечественного производства.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple сохранила лидерство среди ноутбуков в России после своего ухода. По словам аналитиков, в первом полугодии 2023 года доля американской компании по ноутбукам составила 6,6%, годом ранее она была 7%. Доли других производителей за данный период сократились.

Как отметил бизнес-аналитик Артур Махлаюк, доля продукции от Apple может сохраниться на российском рынке на таком же уровне в связи с параллельным импортом.



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