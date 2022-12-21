"Мосинжпроект" стал отраслевым лидером в области устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа компаний "Мосинжпроект" получила диплом "За лидерство в ESG-прозрачности" в сфере инфраструктурного строительства" в рэнкинге рейтингового агентства "Эксперт РА", сообщил генеральный директор Юрий Кравцов.

"Группа компаний "Мосинжпроект" четко придерживается курса на устойчивое развитие. Диплом за ESG-прозрачность подтверждает эффективность выбранной в группе компаний стратегии развития. Широкий диапазон и сложность градостроительных проектов, реализуемых специалистами холдинга, требуют соблюдения самых высоких требований в области корпоративного управления, социальной ответственности, качества и экологии, а также неизменного следования принципу открытости", – отметил глава холдинга.

По словам Кравцова, диплом за ESG-прозрачность подтверждает эффективность выбранной в группе компаний стратегии развития.

Генеральный директор "Мосинжпроекта" отметил, что холдинг продолжит работать над повышением эффективности производства и снижением потребления ресурсов.

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО "Мосинжпроект" Антон Жиганов добавил, что в группе компаний считают ключевым направлением работы внедрение собственных ESG-инициатив. Он подчеркнул, что в "Мосинжпроекте" не ограничиваются формальным исполнением требований российского законодательства и международных стандартов.

Жиганов также рассказал, что высокое положение группы компаний "Мосинжпроект" в разнообразных рейтингах работает на репутацию организации, способствует деловым переговорам и расширению портфеля проектов холдинга.

Рэнкинг годовых отчетов с учетом ESG трансформации был запущен в 2021 году, тогда группа компаний "Мосинжпроект" была удостоена Гран-при "За вклад в развитие годовой ESG-отчетности".

Ранее сообщалось, что "Мосинжпроект" поднялся на два пункта в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Как сообщил Юрий Кравцов, речь идет о 26-й строчке перечня.

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АО "Мосинжпроект"

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