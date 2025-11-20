Gloria Jeans опровергла закрытие магазина на Тверской улице в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Магазин Gloria Jeans на Тверской улице в Москве работает в прежнем режиме, заявил директор по управлению арендой и развитию компании Максим Моргун в беседе с РИА Новости.

"Вчера работал, сегодня работал. На данный момент с ним все хорошо, продажи хорошие", – отметил он в кулуарах форума-выставки Mallpic.

По его словам, эта торговая точка является "визиткой карточкой" для людей, которые приезжают в Москву. Журналисты напомнили, что площадь магазина составляет 5 тысяч квадратных метров. Он открылся на первом этаже "Галереи Актер" в 2023 году на месте магазина компании H&M, ушедшей с российского рынка.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники заявляли, что Gloria Jeans якобы планировала закрыть свой крупнейший магазин в центре Москвы. Решающим фактором якобы стала высокая арендная плата, составляющая от 168 до 204 миллионов рублей в год.

Кроме того, отмечалось снижение спроса на одежду, что вынуждает fashion-операторов оптимизировать до 30–40% своих площадей.

