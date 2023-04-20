Российский производитель сиропов захотел получить права на бренд Aperol

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Российский производитель сиропов "Вкусная жизнь" обратился к итальянской компании Davide Campari – Milano (DCM) с просьбой снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий иск компании к владельцу брендов.

Заявление подано в суд по интеллектуальным правам. Первое заседание по делу планируют провести 19 июня 2023 года.

Помимо Aperol и Aperol Spritz, компания также производит ликеры Campari и Grand Marnier, вермут Cinzano и игристое вино Mondoro.

По итогам 2022 года выручка DCM выросла на 24,2% и составила 2,6 миллиарда евро. При этом доля проданных напитков Aperol из этой суммы составляет 21,6%.

Ранее стало известно, что производитель и дистрибьютор алкогольных напитков Pernod Ricard, который владеет компанией Absolut, возобновил поставки своей продукции в Россию. Представитель Absolut Паула Эрикссон заявила, что ранее, когда компания вынуждена была приостановить поставки на фоне спецоперации, она действовала в интересах своих сотрудников как на Украине, так и в РФ.

