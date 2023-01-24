У крупнейших производителей водки в РФ замедлились темпы роста

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Крупнейшие производители водки в России замедлили темпы роста в 2022 году. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные участников рынка.

Отмечается, что в целом по рынку выпуск продукции увеличился на 4%. Тем не менее у ведущих игроков наблюдалось падение данного показателя. Например, производство холдинга "Руст", которому принадлежат бренды "Русский стандарт", "Парламент" и "Зеленая марка" снизилось на 34%, до 6,32 миллиона декалитров.

Beluga Group сократила выпуск водки на 104 тысячи, до 10,01 миллиона декалитров. В компании объяснили это влиянием санкций. В то же время производство группы компаний "Традиции успеха", выпускающая водку под маркой "Хорта", осталось на прежнем уровне.

В то же время некоторые производители смогли нарастить производство. Среди них – Тульский винокуренный завод 1911. Он увеличил выпуск водки на 43%. Однако эксперты отмечают, что это стало возможно благодаря спросу на спиртное эконом-сегмента.

Как отметили специалисты, в целом выпуск водки рос в первые девять месяцев прошлого года, а падение наблюдалось уже только к концу года. Это связывают с накоплением запасов продукции. Кроме того, предполагается, что в 2022 году был достигнут пик по производству водки, теперь же динамика рынка должна стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в РФ на 9,8% увеличился выпуск алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В общей сложности было произведено до 199,524 миллиона декалитров алкоголя. При этом выпуск продукции с крепостью свыше 9% вырос на 8,4%.



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