Чай "Беседа" вернут на российский рынок – СМИ

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Объединенная чайная компания, которая выкупила производственные мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела бренд "Беседа", сообщает газета "Коммерсант".

По словам гендиректора и совладельца Объединенной чайной компании Александра Конова, торговую марку перезапустят на федеральном уровне. Производство чая стартовало в Санкт-Петербурге. Купить его можно будет уже в сентябре, а продаваться чай будет в средней ценовой категории.

Сперва под брендом "Беседа" будет выпускаться черный чай в пакетиках, но постепенно ассортимент расширится.

Чай из 1990-х прекратили выпускать в 2010-х годах. По мнению исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, выпуском "Беседы" Объединенная чайная компания попытается занять нишу Lipton.

Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия считает, что пока торговая марка "Беседы" узнаваема, компания может рассчитывать на определенную долю рынка, однако выйти на прежние объемы будет сложно.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Объединенной чайной компании по приобретению российских активов международной чайной компании Ekaterra, владеющей брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.

В середине марта владелец (50%) Объединенной чайной компании Александр Конов сказал, что хотел приобрести один из высокотехнологичных комплексов для производства чайной продукции в РФ по собственному желанию.

В сентябре 2022 года компания Ekaterra заявляла о намерении продать бизнес на территории РФ. Сообщалось, что производство будет закрыто к концу 2022 года.



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