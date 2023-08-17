В Союзе торговых центров сообщили, что в РФ осталось около 10 магазинов Uniqlo

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Около 10 закрытых магазинов осталось у японского бренда Uniqlo в России. Арендодатели продолжают получать оплату, но они не готовы ждать и хотят предложить помещения российским и турецким брендам, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.

Он напомнил, что в стране до марта 2022 года работало 50 магазинов Uniqlo. В январе 2023-го их осталось 27, которые впоследствии были закрыты. Шакиров поделился, что японский производитель платит за все помещения, однако никаким торговым центрам не нужны пустые витрины.

"Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров", – поделился он.

В свою очередь, источник издания заявил, что ряд помещений японского бренда забрали Lady&Gentleman под новую сеть Just Clothes. Выяснилось, что часть отошла "Снежной королеве", Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. По словам инсайдера, Uniqlo уволила своего директора по развитию в России, которая была в ответе за недвижимость.

Ранее стало известно, что бренды одежды Adidas и Uniqlo пока не приняли решений относительно ухода с рынка РФ. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уточнял, что, хоть магазины и закрыты, сами компании ищут выход из этого вопроса.

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