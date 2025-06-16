"Время возможностей" расширяет виды поддержки столичных предпринимателей

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Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ) подготовило для участников спецпроекта "Время возможностей" подарок в виде набора инструментов от лидеров рынка – летний "Бизнес-бокс", которые помогут предпринимателям в продвижении своего бизнеса, развитии, поиске персонала и улучшении предпринимательских способностей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сам "Бизнес-бокс" поделен на несколько разделов. В разделе "Реклама и продвижение" бизнесмены получат комплексную поддержку для цифрового маркетинга, доступ к конструктору сайтов, сервису электронных рассылок и инструментам аналитики для работы с маркетплейсами. Также предприниматели смогут воспользоваться услугами по оформлению запоминающегося телефонного номера и пакетами СМС-сообщений для информирования клиентов.

В образовательном разделе для московских бизнесменов подготовили онлайн-курсы по предпринимательским навыкам, сервис с краткими изложениями лучших бизнес-книг и цифровую библиотеку с бизнес-литературой.

Кроме того, для участников проекта организован бесплатный доступ к размещению вакансий на ведущей российской платформе по поиску сотрудников. Эта опция поможет найти квалифицированных специалистов и сформировать сильную команду для развития дела.

Получить набор бесплатных инструментов летний "Бизнес-бокс" смогут столичные предприниматели, которым одобрили заявку на участие в проекте "Время возможностей". Чтобы присоединиться к нему, необходимо организовать на своей площадке бесплатное мероприятие, подготовить акцию или предоставить скидку не менее 25% на свои товары или услуги, после чего заполнить анкету на сайте проекта.

Спецпроект "Время возможностей" является частью масштабного городского проекта "Лето в Москве", стартовавшего в столице 1 июня.

Ранее глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома сообщила, что "Время возможностей" – это один из инструментов поддержки столичных предпринимателей. Главная цель инициативы – поддержать малый бизнес и сделать досуг граждан разнообразнее.