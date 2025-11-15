Marvel продлил действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в РФ

Фото: 123RF.com/televisor555

Американская компания Marvel продлила исключительное право на товарные знаки Spider-Man ("Человек-паук") и X-Men ("Люди Икс") в России. Оно будет действовать до 9 января 2036 года, сообщает ТАСС.

Товарные знаки были зарегистрированы по нескольким классам (№ 9, № 25 и № 28) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят журналы-комиксы и рассказы, одежда, обувь и игрушки.

Кроме того, компания продлила действие товарного знака с изображением Человека-паука, летящего на паутине. Он также будет действовать до 2036 года.

Ранее сообщалось, что бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co принял решение о досрочном прекращении действия одного из своих товарных знаков Dockers на территории России. Товарный знак использовался для изделий из кожи и ее имитации. Его правовая охрана прекратилась 29 октября 2025 года.

Глава компании "Онлайн патент" Алина Акиншина предположила, что бренд решил прекратить действие товарного знака, так как в 2025 году подошел срок его продления.