Объединенная чайная компания может купить активы Lipton в России

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Объединенная чайная компания может приобрести активы производителя чая Lipton компании Ekaterra, которая ранее покинула российский рынок. Об этом информирует "Коммерсант".

По данным издания, возможная сделка будет включать в себя покупку мощностей, которые способны обеспечить выпуск до 16 тысяч тонн чая в год. Решение о приобретении активов поможет инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.

Аналитики рассказали, что Федеральная антимонопольная служба уже получила соответствующее ходатайство ООО "Объединенная чайная компания". Речь идет о предварительном согласии на приобретение производственных средств и нематериальных активов Ekaterra.

Кроме того, соответствующее уведомление уже опубликовано в базе ФАС. Однако более подробной информации об обсуждении сделки пока нет.

Ранее председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов рассказал, что российские производители иван-чая думают над приобретением активов Lipton в РФ. По его словам, данное предложение было направлено в российский офис организации.

Компания Ekaterra, в состав которой входят бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, еще в сентябре 2022 года заявила о намерении продать бизнес в России. На тот момент поступала информация, что производство закроют после выпуска продукции до конца 2022 года.

"Актуальный репортаж": производители иван-чая хотят выкупить активы Lipton

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