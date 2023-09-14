Сеть re:Store проведет ребрендинг и расширит ассортимент

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть магазинов re:Store, которая раньше специализировалась на продаже техники Apple, проведет ребрендинг и расширит ассортимент. Первая обновленная точка 14 сентября открылась на Неглинной улице в Москве, сообщает РБК.

Теперь сеть будет называться restore: с двоеточием в конце, а не в середине. Сам логотип отныне выполнен в одном – белом – цвете. Сначала обновить стилистику планируется в наиболее доходных точках, а затем во всех остальных.

Планируется увеличить и площадь магазинов: если раньше они работали на площади в среднем в 100 квадратных метров, то теперь новые магазины будут открываться на площадях в 150–200 "квадратов".

Что касается ассортимента, то, помимо продукции Apple, в restore: будут продаваться фены, колонки, спортивные гаджеты, различные умные устройства, например весы и аксессуары для животных. Не исключено, что в будущем там появятся смартфоны, ноутбуки и планшеты других производителей.

Как объяснил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков, раньше у сети были обязательства перед Apple, однако контракт с ней прекратился еще в прошлом году, поэтому компания решила воспользоваться возникшими возможностями.

Ранее российское подразделение сети пиццерий Domino's Pizza сменило название на Doмиnо Pizza после покупки 60 заведений сети ресторатором Антоном Пинским и рэпером и бизнесменом Тимати.



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