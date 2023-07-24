Медведев пошутил над ребрендингом Twitter, сравнив букву X с символами Z и V

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Песков пошутил над ребрендингом соцсети Twitter, сравнив ее новый логотип с российскими символами спецоперации на Украине.

"Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z", – написал он на странице своего англоязычного аккаунта в соцсети.

В минувшее воскресенье, 24 июля, основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне.

Ребрендинг платформы микроблогов состоялся уже в понедельник, изменилось в том числе ее название. Маск тем не менее не исключил, что новый логотип позже может быть доработан.

Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter