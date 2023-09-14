Эксперт заявил, что все больше западных компаний захотят работать с РФ через три года

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Все больше западных организаций захотят работать с Россией в следующие три–пять лет из-за огромных возможностей для бизнеса в стране. Таким мнением поделился президент созданной в РФ компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард в интервью РИА Новости.

По его словам, на Западе есть много дружелюбных бизнесменов, которые хотят работать с Россией и ищут различные способы это сделать.

Годдард отметил, что Россия на сегодня является лучшим местом для возможностей бизнеса во всем мире, особенно учитывая прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС.

Ранее сообщалось, что корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, вышла из российского бизнеса.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские компании собираются расширять свою деятельность в РФ, несмотря на западные санкции и всевозможные политические трудности.