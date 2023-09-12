Эксперт рассказала о замене ушедших из РФ люксовых брендов духов

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В России все сложнее приобрести люксовые духи зарубежных брендов. Многие косметические компании ушли с рынка, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта по парфюмерии Алину Погудкину.

Она отметила, что на сегодняшний день зарубежную парфюмерию замещает продукция брендов РФ и Белоруссии.

"В парфюмерных магазинах популярных сетей на опустевших полках можно увидеть российские духи, которые разливают в Подмосковье. А также продукцию из Белоруссии. Этот процесс начался еще весной текущего года", – объяснила собеседница издания.

Эксперт подчеркнула, что в магазинах можно найти и продукцию инди-парфюмеров. Однако многие авторы продают духи на своих сайтах, уточнила Погудкина.

"На данный момент многие российские производители не имеют возможности выставить свою продукцию в магазинах, потому что им нужно выводить бизнес на другой уровень. Например, необходимо закупать сырье в больших количествах, а это достаточно затратно", – сказала она.

По словам эксперта, пока уровень парфюмерии РФ не стоит на уровне люксовой зарубежной продукции, однако позже это изменится.

Ранее британский эксперт по подбору ароматов Рэйчел Хаус объяснила, как продлить аромат духов. По ее словам, после нанесения духов не нужно тереть запястья друг о друга. В результате этого разрушаются химические связи, а аромат быстро исчезает.

Перед нанесением аромата кожу рекомендуется увлажнить кремом или вазелином.

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