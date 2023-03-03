Парфюмерный эксперт рассказал, какие духи пахнут дорого и сексуально

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Некоторые духи пахнут дорого и сексуально из-за парфюмерных нот. Об этом "Газете.ру" сообщил директор по развитию проекта авторской парфюмерии и косметики Илья Волков.

"Дорого всегда звучат смолы – ладан, бензоин, толуанский бальзам и янтарное масло, а также кожаные и древесные ноты", – подчеркнул он.

По словам эксперта, сексуальными являются духи с наличием нот белых цветов, амбры, мускуса и розового перца. Волков отметил, что весной этого года не следует использовать цветочные ароматы, лучше стоит приобрести древесные, фруктовые и шипровые духи.

"Перестаньте руководствоваться следующим стереотипом: весна, а значит, выбираем цветочные ароматы. Думаю, стоит обратить внимание на тонкие древесные ароматы, возможно, с нотами экзотических фруктов, для деловых встреч – лучше шипровые", – резюмировал он.

Ранее британский эксперт по подбору ароматов Рэйчел Хаус объяснила, как продлить аромат духов. По ее словам, после нанесения духов не нужно тереть запястья друг о друга. В результате этого разрушаются химические связи, а аромат быстро исчезает.

Перед нанесением аромата кожу рекомендуется увлажнить кремом или вазелином.

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