Магазины Pull&Bear под новым брендом DUB откроются в Москве через несколько недель

Фото: ТАСС/Zuma

Возобновление работы магазинов Pull&Bear в России под новым брендом DUB запланировано через несколько недель. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

"Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся!", – говорится в сообщении магазина.

Как указывается на сайте, ожидается открытие 14 магазинов в столице и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что открытие обновленных магазинов Zara под новым названием в Москве и российских регионах планируется в апреле. Уточнялось, что стартовой площадкой для открытия станет магазин в торговом центре "Авиапарк", где закреплено новое название для торговой сети – Maag.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что цены в обновленных магазинах ушедшей из России Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, сохранятся на уровне Zara.

"Актуальный репортаж": экс-магазины Zara откроют в Москве на этой неделе

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