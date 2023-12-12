12 декабря, 15:12Транспорт
Scandinavian Airlines убрали Nesquik из меню из-за украинского списка "спонсоров войны"
Фото: ТАСС/IMAGO/Manfred Segerer
"Скандинавские авиалинии" (Scandinavian Airlines, SAS) удалили из своего меню напиток Nesquik после того, как украинские власти внесли его производителя Nestle в перечень "спонсоров войны". Об этом сообщает RT со ссылкой на норвежский TV2.
"Мы можем подтвердить, что исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список", – поделились в авиакомпании.
2 ноября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило в этот список швейцарскую компанию Nestle из-за того, что та продолжает осуществлять деятельность в России. Несмотря на заявление производителя о приостановке работы в РФ, магазины страны все еще предлагают потребителям товары компании.
До этого в перечень "спонсоров войны" НАПК попали компании PepsiCo и Mars. Отмечалось, что они продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и ищут новых сотрудников.
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