Scandinavian Airlines убрали Nesquik из меню из-за украинского списка "спонсоров войны"

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"Скандинавские авиалинии" (Scandinavian Airlines, SAS) удалили из своего меню напиток Nesquik после того, как украинские власти внесли его производителя Nestle в перечень "спонсоров войны". Об этом сообщает RT со ссылкой на норвежский TV2.

"Мы можем подтвердить, что исключили шоколадный напиток Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список", – поделились в авиакомпании.

2 ноября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило в этот список швейцарскую компанию Nestle из-за того, что та продолжает осуществлять деятельность в России. Несмотря на заявление производителя о приостановке работы в РФ, магазины страны все еще предлагают потребителям товары компании.

До этого в перечень "спонсоров войны" НАПК попали компании PepsiCo и Mars. Отмечалось, что они продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и ищут новых сотрудников.