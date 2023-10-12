В Wildberries заявили о соблюдении требований законов по оплате покупок

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Маркетплейс Wildberries на совещании в Генпрокуратуре представит собственную позицию по оплате товаров картами Visa и Mastercard. Онлайн-ретейлер отметил, что соблюдает требования законодательства.

"Мы получили приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе. Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию", – цитирует ТАСС компанию.

До этого стало известно, что Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости заказа за оплату покупки при помощи карт Visa и Mastercard. В компании сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа. Условия договора о взимании комиссии действуют с 9 октября.

Генпрокуратура РФ проверит маркетплейс Wildberries из-за введения комиссий по оплате товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов. Если ведомство обнаружит нарушение законов и факт ущемления прав потребителей, тогда ведомство будет вынуждено принять меры в отношении компании.

Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин назвал такое решение незаконным. По его словам, маркетплейс говорит об эквайринге. За обработку платежей по картам банки берут процент, но при этом остается неясным, почему это не касается карт UnionPay, отметил депутат.

Wildberries ввел комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard