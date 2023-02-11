Пакеты станут платными в пунктах выдачи Wildberries

Фото: depositphotos/stasokulov

С понедельника, 13 февраля, пакеты в пунктах выдачи заказов Wildberries станут платными. Об этом маркетплейс сообщил в рассылке для клиентов.

"Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете. Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому вы можете использовать их многократно", – говорится в уведомлении.

В компании нововведение объяснили заботой о природе: так в Wildberries надеются сократить количество используемого людьми пластика.

Ранее в сети появилась информация о том, что Wildberries начал брать плату за возврат бракованных товаров. Представители маркетплейса эту информацию опровергли, однако из более позднего сообщения Роспотребнадзора было ясно, что проблема все же имела место и была связана с переходом компании на новый сервис возврата бракованных товаров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!