"Северсталь" выкупила компанию по производству металлоконструкций

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"Северсталь" приобрела компанию по производству металлоконструкций "Венталл стальные решения" с активами в Калужской и Тульской областях, а также с производственным комплексом в Череповце. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Мощности трех активов "Северстали" позволят достичь объемов в размере 126 тысяч тонн в год", – говорится в сообщении.

По 48 тысяч тонн ежегодно будут производить предприятия "Северсталь стальные решения" и "Венталл стальные решения". Порядка 30 тысяч тонн в год составят мощности производственного комплекса в Череповце.

Ранее Владимир Путин указом разрешил ООО "ПСК – Новые решения" выкупить активы РФ Caterpillar. Подобным образом компания получила право на приобретение 100-процентной доли. Для совершения сделки не требовалось дополнительных разрешений.

