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20 ноября, 11:57

Экономика

"ВкусВилл" приобрел сеть кафе "Андерсон"

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Российская розничная сеть супермаркетов "ВкусВилл" выкупила активы сети семейных кафе "Андерсон". Об этом сказано в заявлении ретейлера, размещенного на сайте.

Кроме того, в сообщении отмечается, что кафе будут и дальше работать под своим брендом в уже имеющихся локациях, поэтому никаких изменений не предвидится. Уточняется, что это будет отдельный проект со своей командой и управлением.

"Компания планирует продолжать развитие франчайзинговой сети семейных ресторанов в России", – добавили в компании.

Сейчас "Андерсон" имеет свою кондитерскую фабрику и 40 кафе, которые работают по договорам франчайзинга.

Ранее СМИ сообщили, что новый владелец бренда по производству кофе Tchibo сменит название в России на Tibio. При этом дизайн и рецептура продукции останутся неизменными. В компании уточнили, что небольшой ребрендинг Tchibo потребует больших средств. Как утверждает источник, ребрендинг может уменьшить количество продаж, поэтому компании необходимо будет выделить средства на продвижение.

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