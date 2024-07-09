"Аэрофлот" опроверг информацию о взявших больничный 1 500 бортпроводников

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"Аэрофлот" опроверг информацию о том, что в конце июня около 1 500 бортпроводников взяли больничный. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, авиаперевозчик заявил, что появившаяся в телеграм-каналах информация о смене практически всего руководства службы бортпроводников из-за коллапса не соответствует действительности. По словам представителей "Аэрофлота", руководящий состав департамента обслуживания на борту изменится лишь частично.

"Организационная структура компании учитывает возможность карьерного роста и ротации руководителей внутри группы, а также преемственность и развитие, направленное на повышение эффективности и улучшение в данном случае условий организации труда рядового и инструкторского состава летного персонала", – подчеркнули в авиакомпании.

Недавно в Шереметьвском профсоюзе бортпроводников (ШПБ) рассказали, что бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" массово увольняются и берут больничные из-за высоких нагрузок. По словам председателя ШПБ Илоны Борисовой, сотрудники еще с декабря с трудом справлялись с обязанностями.

Она уточнила, что в решении об увеличении частоты полетов для выполнения госпрограммы руководство авиакомпании опиралось на ошибочную информацию, что сотрудники смогут выполнить все обязательства. При этом новые сотрудники получают не те условия, что им обещали при устройстве, уточнила Борисова.

