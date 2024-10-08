Bloomberg: польский миллиардер отстранил сыновей от управления компанией

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Польский миллиардер Зигмунт Солорж отстранил собственных сыновей от управления компанией по производству энергии ZE PAK. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, совет директоров компании провел голосование, в ходе которого было принято решение отстранить Тобиаса Солоржа и Петра Зака от управления компанией. После появления соответствующей информации в Сети акции ZE PAK упали на 3,3%. Теперь, как утверждает издание, их стоимость приближается к самой низкой с 2022 года.

Сам миллиардер объяснил отстранение сыновей отсутствием их вклада в развитие бизнеса.

Ранее исполнительный директор корпорации Nike Джон Донахью принял решение покинуть свой пост с 14 октября. Новым руководителем станет Эллиот Хилл, ранее занимавший одну из руководящих должностей в компании.

Тем временем Донахью останется в Nike до 31 января 2025 года в качестве консультанта, чтобы обеспечить плавный переход полномочий к новому руководителю. Он занимал место исполнительного директора компании с января 2020 года.

