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08 сентября, 14:10

Транспорт

Минпромторг передал российские активы Volvo местному инвестору

Фото: 123RF/abdulrazaklatif

Российский инвестор получил активы шведского автоконцерна Volvo в РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.

"Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску", – говорится в сообщении.

О том, что Volvo Group может сократить бизнес в России, стало известно еще в октябре прошлого года.

На тот момент компания приняла решение адаптироваться, начав сокращение операций и численности персонала. Завод производителя в Калуге находился в режиме простоя.

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