08 сентября, 14:10Транспорт
Минпромторг передал российские активы Volvo местному инвестору
Фото: 123RF/abdulrazaklatif
Российский инвестор получил активы шведского автоконцерна Volvo в РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.
"Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску", – говорится в сообщении.
О том, что Volvo Group может сократить бизнес в России, стало известно еще в октябре прошлого года.
На тот момент компания приняла решение адаптироваться, начав сокращение операций и численности персонала. Завод производителя в Калуге находился в режиме простоя.
Читайте также