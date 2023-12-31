Свыше 440 экипажей Росгвардии будут патрулировать в Москве в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 440 экипажей Росгвардии будут вести патрулирование в Москве в период новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

По словам собеседника агентства, за несколько часов до праздника замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев посетил московские подразделения ведомства, которые будут задействованы в охране общественного порядка в новогоднюю ночь. Кроме того, от имени главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова он поздравил военнослужащих и сотрудников, которые будут выполнять служебно-боевые задачи в праздничную ночь, с наступающим Новым годом и Рождеством, а также вручил им подарки, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что для соблюдения общественного порядка в Москве привлекут свыше 4,2 тысячи правоохранителей и около 3,8 тысячи офицеров Росгвардии. Также им будут помогать в охране 2,3 тысячи народных дружинников.

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