"Московская безопасность" охраняла порядок на 250 мероприятиях в июле – сентябре

Фото: пресс-служба ГКУ "Московская безопасность"

Работники городской службы "Московская безопасность" совместно с народными дружинниками обеспечили общественный порядок на свыше чем 250 массовых мероприятиях, проходивших в столице в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ.

"Служба оказывала содействие полиции, помогала горожанам ориентироваться на площадках и оперативно реагировала на внештатные ситуации", – отмечается в сообщении.

Также сотрудники проводили профилактическую работу, участвовали в рейдах по выявлению нелегальных перевозок, обеспечению безопасности у водоемов и пресечению преступления в жилом секторе. Особое внимание уделялось безопасности детей в периоды проведения Дня знаний и в рамках акции "Безопасная дорога в школу".

Продолжалась работа по правовому просвещению граждан. Например, москвичи смогли узнать о способах защиты от мошенников, получить информационные памятки. Также сотрудники "Московской безопасности" патрулировали зоны отдыха и парки.

"В четвертом квартале городская служба продолжит эту работу – особый акцент будет сделан на подготовку к новогодним праздникам и зимнему периоду", – добавили в ГКУ.

Ранее стало известно, что "Московская безопасность" проводит плановую переаттестацию народных дружинников во всех столичных округах. Это является важным этапом для укрепления команд в районах.

В частности, сотрудники лично общаются с добровольцами, чтобы лучше их узнать, скоординировать действия и выстроить слаженную работу для обеспечения порядка во дворах жилых домов.

