Новости

Новости

28 октября, 16:52

Безопасность

В Москве проходит переаттестация народных дружинников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сотрудники ГКУ "Московская безопасность" проводят плановую переаттестацию народных дружинников во всех столичных округах, сообщила пресс-служба учреждения.

Такие мероприятия являются важным этапом для укрепления команд в районах. Сотрудники лично общаются с добровольцами, чтобы лучше их узнать, скоординировать действия и выстроить слаженную работу для обеспечения порядка во дворах жилых домов.

Все желающие стать народными дружинниками могут обратиться в штабы, которые расположены в каждом округе города. Их адреса можно найти на портале открытых данных правительства Москвы.

Ранее сотрудник Московской безопасности спас женщину с ранами на руках. Во время дежурства он услышал крики в подъезде дома в Орехово-Борисове Южном и увидел пострадавшую на лестничной клетке. Мужчина вызвал полицейских и врачей, а также помог женщине дойти до служебного помещения, где оказал ей первую помощь.

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе народных дружинников

безопасностьгород

