20 октября, 20:03Безопасность
Женщину с ранами на руках спасли на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "ГКУ "Московская безопасность"
Женщина с ранами на руках спасена в многоквартирном доме в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Московская безопасность".
В организации рассказали, что во время дежурства в одном из домов сотрудник службы услышал крики в подъезде. На лестничной клетке он увидел женщину с порезанными венами. Он вызвал полицейских и врачей, помог пострадавшей дойти до служебного помещения и оказал первую помощь. Прибывшие медики госпитализировали женщину.
Ранее пожарные спасли 6 человек при ЧП в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве. Сотрудники МЧС передали пострадавших врачам для осмотра.
По данным МЧС, самостоятельно помещения покинули 15 человек. Для ликвидации возгорания в 7-этажном здании задействовали 26 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона.
