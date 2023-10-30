РФ заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными армиями

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия стала лидером в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами, который составило издание U.S. News&World Report.

Специалисты заявили, что РФ получила 100 баллов в категориях "мощь вооруженных сил" и "лидер". Общая оценка не только военной мощи страны составляет 94,3 балла.

Следом в списке расположились армии США (95,7 балла) и Китая (94,9 балла). На четвертом месте находится израильская армия (92,5 балла), на пятом – силы Южной Кореи (81,1 балла). Шестое место заняла Украина (73,6 балла).

В конце рейтинга находятся армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал появление в РФ еще одного армейского корпуса и флотилии в 2024 году. Также, по его словам, создадут 7 новых дивизий, 19 бригад и 49 полков.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

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