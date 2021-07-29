Песков заявил, что приближение НАТО к границам РФ обязывает принимать меры

13:14
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в Грузии являются предметом для внимательного отслеживания.
"Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", – отметил представитель Кремля.
Многонациональные военные учения, в которых принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, начались в Грузии во вторник.
Военный эксперт из США Себастьян Роблин ранее заявил, что причиной войны между Россией и НАТО теоретически могут стать прибалтийские страны, а ракеты дальнего действия, запущенные из Калининградской области, будут представлять болезненную занозу в боку Альянса.
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