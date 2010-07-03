В России создают уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ
В России создают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А. Э. Нудельмана Валерий Макеев.
"Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", – цитирует Макеева РИА Новости.
В декабре прошлого года стало известно, что в России успешно завершили испытания нового комплекса артразведки "Пенициллин". Первые два образца должны поступить на вооружение уже в 2020 году. Задача звукотеплового комплекса − поиск огневых позиций минометов, артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, а также стартовых позиций зенитных ракет. По результатам поиска комплекс корректирует стрельбу собственной артиллерии. "Пенициллин" может выполнять боевые задачи в радиусе до 25 километров.
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