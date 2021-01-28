Полиция Подмосковья сообщила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Полицейские Подмосковья предупредили, что за участие в несанкционированных акциях 31 января 2021 года грозит ответственность. Об этом сообщается на сайте МВД Московской области.

"В Интернете и соцсетях распространяется информация о несанкционированных акциях 31 января 2021 года и призывы к участию в них. Предупреждаем, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", – говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что в качестве угрозы общественному порядку будут рассматриваться все попытки организовать несогласованные публичные мероприятия и они будут немедленно пресечены.

Граждан призывают не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

"Просим родителей донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.