Полиция Подмосковья сообщила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

17:36
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Полицейские Подмосковья предупредили, что за участие в несанкционированных акциях 31 января 2021 года грозит ответственность. Об этом сообщается на сайте МВД Московской области.
"В Интернете и соцсетях распространяется информация о несанкционированных акциях 31 января 2021 года и призывы к участию в них. Предупреждаем, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", – говорится в сообщении.
Правоохранители также отметили, что в качестве угрозы общественному порядку будут рассматриваться все попытки организовать несогласованные публичные мероприятия и они будут немедленно пресечены.
Граждан призывают не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных массовых мероприятиях.
"Просим родителей донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.
СК возбудил уголовное дело против Волкова за призывы подростков выйти на акцию 23 января
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