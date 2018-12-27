МЧС России за 28 лет работы спасло более 2 млн человек

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Спасатели МЧС за время существования ведомства справились с более чем 30-ю тысячами чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА Новости.

Как рассказал глава МЧС Евгений Зиничев, за 28 лет спасены жизни более двух миллионов человек, потушено более шести миллионов пожаров. По словам министра, в этих цифрах результат всей работы ведомства.

В ходе селекторного совещания в Москве, посвященного Дню спасателя, он вручил государственные награды отличившимся сотрудникам министерства.

Спасатели ликвидируют не только серьезные ЧС. Так, 25 декабря сотрудники МЧС спасли примерзшего к столбу котенка в районе Марфино.

О несчастном животном спасателям сообщил очевидец. Он рассказал, что на улице Комдива Орлова замерзает котенок, который примерз к металлическому столбу хвостом. Сотрудники МЧС приехали на место, аккуратно растопили лед и спасли животное. Спасенного котенка передали мужчине, который его нашел.