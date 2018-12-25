Сотрудники МЧС спасли примерзшего к столбу котенка в Марфине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники МЧС спасли примерзшего к столбу котенка в районе Марфино.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в экстренных службах города, о несчастном животном спасателям сообщил очевидец. Он рассказал, что на улице Комдива Орлова замерзает котенок, который примерз к металлическому столбу хвостом.

Сотрудники МЧС приехали на место, аккуратно растопили лед и спасли животное. Отмечается, что спасенного котенка передали мужчине, который его нашел.