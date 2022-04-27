Москвичам в специальном видеоролике рассказали о безопасном поведении в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы подготовил социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете.

Как уточнила пресс-служба департамента, видеоролик был создан по инициативе аппарата антитеррористической комиссии в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2019–2023 годы.

Материалы направлены на подростковую и молодежную аудиторию.

"Информационный видеоматериал направлен на повышение информационной грамотности интернет-пользователей и предупреждение рисков их вовлечения в противоправную деятельность", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением дополнить уроки ОБЖ темами о деструктивном контенте в соцсетях. По его словам, среди детей необходимо проводить профилактику алкоголизма, наркомании и курения.

