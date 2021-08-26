Глава "РТИ систем" Юрий Аношко заявил о планах модернизировать радиолокационные станции

Фото: krtis.ru

Генеральный директор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко заявил о планах модернизировать радиолокационные станции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские радиолокационные станции типа "Воронеж" планируют улучшить до уровня новейшей станции "Яхрома".

"Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня", – отметил гендиректор в рамках форума "Армия-2021".

Аношко добавил, что автоматизация "Яхромы" предусматривает упрощение эксплуатации станции. К тому же у этих станций планируется большая помехоустойчивость и пропускная способность.

Ранее на форуме "Армия-21" обсудили возможность взаимодействия предприятий ОПК и Федерального казначейства. Федеральное казначейство разрабатывает механизмы взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые уже начали выпускать гражданскую продукцию или планируют этим заняться.

Отмечается, что к 2025 году предполагается повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях.