Атомную подлодку "Красноярск" спустят на воду в Северодвинске 30 июля

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В Северодвинске на предприятии "Севмаш" 30 июля спустят на воду атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" проекта 885 "Ясень-М". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Торжественная церемония спуска на воду пройдет под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты "Севмаш" заканчивают готовить "Красноярск" к спуску. Главкому ВМФ в ближайшее время доложат о готовности атомной подводной лодки.

Ранее сообщалось, что подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и две атомные подводные лодки впервые примут участие в главном военно-морском параде.