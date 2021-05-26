Российский МиГ-31 сопроводил военный самолет Норвегии над Баренцевым морем

16:44
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Средства воздушного контроля РФ обнаружили цель, которая двигалась в направлении государственной границы. Чтобы ее опознать, в небо был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", – рассказали в пресс-службе.
Специалисты сообщили, что норвежский самолет не пересекал госграницу России.
Ранее сообщалось, что российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции. Среди них оказались два "Миража-2000" и самолет-заправщик С-135.
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