Испытания танков Т-14 "Армата" завершатся в 2022 году – СМИ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируют завершить в 2022 году. Об этом в понедельник, 25 октября, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
"Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года. <...> в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине", – говорится в сообщении.
Т-14 "Армата" вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Одна из особенностей машины заключается в том, что экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно.
Танк также оснащен новейшим комплексом активной защиты "Афганит" для сбивания ракет и снарядов противника, имеет современное бортовое оборудование и единую систему управления тактического звена.
Ранее сообщалось, что боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта. Комплекс маскировки состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием, что позволяет создавать различные зрительные образы, которые копируют цвет и структуру ландшафта. Информацию об окружающей обстановке системе передадут видеокамеры.
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