Финский эксперт назвал нетипичными ракетные стрельбы РФ в Балтийском море

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Старший преподаватель Университета национальной обороны Финляндии Ансси Мункки считает нетипичными для России последние стрельбы в Балтийском море. Об этом он заявил в интервью изданию Ilta-Sanomat, сообщает телеканал "360".

В прошлую среду Минобороны РФ в своем телеграм-канале показало ракетные пуски с корвета "Стойкий" в Балтийском море. Во время отработки ударов по надводным и воздушным целям были временно ограничены гражданское судоходство и полеты авиации.

"Это (российские ракетные стрельбы. – Прим. ред.) нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год", – прокомментировал ситуацию Мункки.

При этом эксперт не согласился с предположениями о том, что Россия проводила учения, чтобы помешать судоходству. По его словам, ограничения, подобные тем, что вводили ВС РФ, являются общемировой практикой.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке России начались арктические учения по защите Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. В маневрах задействованы около 10 тысяч солдат и 50 единиц боевой техники.

