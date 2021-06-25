Космический аппарат вывели на орбиту в интересах Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск был произведен вечером пятницы, 25 июня, с космодрома Плесецк.

"...ракета-носитель (РН) среднего класса Союз-2.1б в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", – уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

По данным Минобороны, старт ракеты и процедура вывода на орбиту прошли в штатном режиме и без происшествий.

В декабре 2020 года с космодрома Плесецк в Архангельской области произвели испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Процедура была осуществлена впервые за шесть лет.