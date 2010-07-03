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10:49

Роспотребнадзор рассказал о безопасном онлайн-шопинге

безопасность экономика общество

10:49

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Фото: epositphotos/Y-Boychenko

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному приобретению товаров онлайн. Они опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что продавец, предоставляя свой товар дистанционно, обязан проинформировать потребителя об изделии в полной и доступной форме.

В частности, покупатель вправе знать об основных свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Кроме того, по закону потребитель в течение семи дней может вернуть товар продавцу.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и "Яндекс" создают совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета". Компании будут развивать экосистему электронной коммерции, которая включает покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, и связанные с этим продукты и услуги.

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безопасность экономика общество

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