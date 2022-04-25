МВД утвердило порядок оповещения о вскрытии машин и квартир в отсутствие собственника

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Министерство внутренних дел РФ утвердило порядок информирования собственника автомобиля и жилого объекта о вскрытии, которое было совершено полицейскими в отсутствие хозяина. Данные приказы ведомства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если оно было осуществлено в его отсутствие", – отмечается в документе.

Согласно другому опубликованному приказу министерства, утверждается порядок информирования правоохранителями собственника жилого помещения и (или) проживающих там людей о случае проникновения представителя МВД в дом, если оно было осуществлено, когда хозяев жилья не было.

Из документа следует, что правоохранители обязаны уведомить собственника о вскрытии автомобиля или жилья в "возможно короткий срок", однако не позднее суток с момента вскрытия.

Уточняется, что уведомить об этом полицейские могут заказным почтовым отправлением, по факсу, с помощью телефонограммы с последующим направлением уведомления по почте, а также через интернет с официального адреса электронной почты ведомства.

Если собственник отказывается получить на руки уведомление и поставить на нем подпись, полицейский на втором экземпляре фиксирует необходимую запись, а уведомление направляется по почте или через интернет.

Закон о внесении изменений в закон "О полиции", расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов, Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев отмечал, что новые полномочия полицейских уже есть у росгвардейцев, поэтому поправки призваны уравнять в правах сотрудников двух ведомств.

Утвержденный главой государства закон предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления. Также стражи порядка получили возможность представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.