МВД РФ обновило криминалистические требования к оружию и патронам

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МВД России обновило криминалистические требования к техническим характеристикам оружия и патронов. Об этом сообщает ТАСС.

Новые требования согласованы с Росгвардией, Федеральной службой безопасности РФ и Федеральным агентством по техническому регулирования и метрологии.

"Специальные технические параметры не распространяются на оружие, имеющее культурную ценность, в том числе копии антикварного оружия и реплики старинного оружия", – говорится в сообщении.

Ранее действующий приказ министерство предлагает признать утратившим силу.

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект о процедуре проверки кандидатов на получение оружия. Предлагалось проверять людей силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.

